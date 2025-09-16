Силовики поймали женщину, причастную к диверсии на Транссибе В Новосибирске задержали причастную к диверсии на Транссибе женщину

Гражданку России, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае, задержали в Новосибирске, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России. Женщина 1974 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Новосибирске задержана гражданка России 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб, — говорится в заявлении.

Установлено, что в августе украинские спецслужбы предоставили задержанной инструкции, по которым она изготовила самодельное взрывное устройство. Женщина заложила бомбу на железнодорожных путях и привела ее в действие.

Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения, — добавили в ФСБ.

Ранее в Кировской области задержали мужчину, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. После теракта он хотел заключить контракт с Минобороны России, чтобы потом перейти на сторону врага.