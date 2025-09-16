Названо число россиян, пострадавших от атак ВСУ за неделю Мирошник: 115 мирных жителей пострадали от атак ВСУ на регионы России за неделю

Более 100 жителей российских регионов, в том числе четверо детей, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, семь человек погибли.

Пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли семь человек. <…> Более 85% от общего числа пострадавших мирных жителей стали жертвами беспилотников, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что украинские войска намеренно били дронами по местам массового скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецке. Атакам БПЛА подвергался гражданский транспорт, в том числе школьные автобусы. Кроме того, ВСУ наносили удары по жилью, социальным и промышленным объектам практически во всех российских регионах, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения, добавил Мирошник.

Ранее он заявил, что ВСУ ежесуточно атаковали российские субъекты во время проведения региональных выборов. Так, противник выпустил до 530 боеприпасов, что стало рекордом с начала 2025 года. В общей сложности за неделю украинские солдаты выпустили по России более 3,7 тысячи различных боеприпасов, заключил посол.