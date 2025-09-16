Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 08:16

Названо число россиян, пострадавших от атак ВСУ за неделю

Мирошник: 115 мирных жителей пострадали от атак ВСУ на регионы России за неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 жителей российских регионов, в том числе четверо детей, за минувшую неделю получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ, заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, семь человек погибли.

Пострадали 115 мирных жителей: ранены 108 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли семь человек. <…> Более 85% от общего числа пострадавших мирных жителей стали жертвами беспилотников, — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что украинские войска намеренно били дронами по местам массового скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецке. Атакам БПЛА подвергался гражданский транспорт, в том числе школьные автобусы. Кроме того, ВСУ наносили удары по жилью, социальным и промышленным объектам практически во всех российских регионах, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения, добавил Мирошник.

Ранее он заявил, что ВСУ ежесуточно атаковали российские субъекты во время проведения региональных выборов. Так, противник выпустил до 530 боеприпасов, что стало рекордом с начала 2025 года. В общей сложности за неделю украинские солдаты выпустили по России более 3,7 тысячи различных боеприпасов, заключил посол.

ВСУ
атаки
Россия
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.