«Превысило 530»: Мирошник обвинил ВСУ в усилении ударов во время выборов

Вооруженные силы Украины ежесуточно атаковали российские субъекты во время проведения региональных выборов, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, противник выпускал до 530 боеприпасов, что стало рекордом с начала года.

Число ежесуточных ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории превысило 530 единиц, достигнув максимального показателя с начала текущего года, — сказал Мирошник.

Дипломат добавил, что в общей сложности за последнюю неделю противник выпустил по России более 3,7 тыс. различных боеприпасов. Из них свыше 70% пришлись на Белгородскую и Херсонскую области.

Только за одни сутки в Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали 17 мирных жителей, один из которых погиб, — отметил Мирошник.

Дипломат также констатировал, что украинские войска активизировали удары по образовательным учреждениям в регионах России. Усиление атак зафиксировано с 1 сентября, когда в РФ стартовал новый учебный год.