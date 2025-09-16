Вооруженные силы Украины активизировали удары по образовательным учреждениям в регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, усиление атак зафиксировано с 1 сентября, когда в России стартовал новый учебный год.
С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. На минувшей неделе они атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах, — указал Мирошник.
Инциденты зафиксированы в ряде субъектов Российской Федерации. Так, ВСУ совершили атаку на учебные заведения в населенных пунктах ДНР и городе Васильевке Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находились более 70 детей.
Помимо образовательных учреждений, под обстрелы продолжают попадать медицинские объекты. Уже 10 сентября был атакован Республиканский центр травматологии в Донецке, также украинский БПЛА нанес удар по больнице в Белгороде.
Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.