16 сентября 2025 в 08:03

ВСУ с сентября усилили атаки на важные социальные объекты

Мирошник: ВСУ с началом учебного года усилили удары по школам и больницам

Вооруженные силы Украины активизировали удары по образовательным учреждениям в регионах России, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, усиление атак зафиксировано с 1 сентября, когда в России стартовал новый учебный год.

С началом учебного года ВСУ активизировали обстрелы образовательных учреждений. На минувшей неделе они атаковали учебные заведения в нескольких населенных пунктах, — указал Мирошник.

Инциденты зафиксированы в ряде субъектов Российской Федерации. Так, ВСУ совершили атаку на учебные заведения в населенных пунктах ДНР и городе Васильевке Запорожской области. Также был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где в момент атаки находились более 70 детей.

Помимо образовательных учреждений, под обстрелы продолжают попадать медицинские объекты. Уже 10 сентября был атакован Республиканский центр травматологии в Донецке, также украинский БПЛА нанес удар по больнице в Белгороде.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.

