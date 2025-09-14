Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 15:36

В МИД РФ объяснили, каких договоренностей по Украине не допустит Россия

Мирошник заявил, что Россия не допустит фейковых договоренностей по Украине

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, рассказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.

По словам Мирошника, восстановление легитимности Зеленского возможно только через выборы. Дипломат также отметил, что любые потенциальные договоренности должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их признания недействительными.

Так что здесь Россия не может себе этого позволить, да, я думаю, и все остальные тоже не могут позволить, кроме тех, кто хотел бы фейковых договоренностей. Если кто-то хочет, чтобы договоренности были закреплены надлежащим правовым образом, то, соответственно, на Украине должен быть легитимный представитель, который может подписать вот эти договоренности, — сказал он.

Ранее Мирошник рассказал, что Украине рано или поздно придется признать потерю части территорий из-за давления стран Запада. По его словам, у Киева не останется выбора, когда иностранные государства начнут налаживать отношения с Москвой. Он также напомнил, что Крым и четыре региона согласно Конституции являются частью России, поэтому мнение Киева Москве неинтересно.

Родион Мирошник
Украина
договоренности
легитимность
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.