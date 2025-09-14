В МИД РФ объяснили, каких договоренностей по Украине не допустит Россия Мирошник заявил, что Россия не допустит фейковых договоренностей по Украине

Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине, рассказал в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.

По словам Мирошника, восстановление легитимности Зеленского возможно только через выборы. Дипломат также отметил, что любые потенциальные договоренности должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их признания недействительными.

Так что здесь Россия не может себе этого позволить, да, я думаю, и все остальные тоже не могут позволить, кроме тех, кто хотел бы фейковых договоренностей. Если кто-то хочет, чтобы договоренности были закреплены надлежащим правовым образом, то, соответственно, на Украине должен быть легитимный представитель, который может подписать вот эти договоренности, — сказал он.

Ранее Мирошник рассказал, что Украине рано или поздно придется признать потерю части территорий из-за давления стран Запада. По его словам, у Киева не останется выбора, когда иностранные государства начнут налаживать отношения с Москвой. Он также напомнил, что Крым и четыре региона согласно Конституции являются частью России, поэтому мнение Киева Москве неинтересно.