«Внимательно читайте слова Путина»: Песков о юридических проблемах в Киеве Песков указал на проблемы Зеленского с легитимностью и выборами на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием проводить выборы в стране, соблюдать конституцию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание главы РФ Владимира Путина о невозможности юридических договоренностей со стороны Киева, пишет РИА Новости.

Вы знаете, здесь внимательно читайте слова Путина. Перечитайте. <...> Действительно есть проблемы с легитимностью у Зеленского, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Путин сообщил, что Россия хотела бы договориться с Украиной в том числе по территориальным вопросам. Однако, по его словам, такие соглашения сейчас юридически невозможны со стороны Киева.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что само по себе прекращение Россией боевых действий и наступательных операций в зоне СВО можно было бы расценить в качестве серьезной уступки Украине. Он подчеркнул, что не считает предложенный им план урегулирования конфликта более выгодным Москве, чем Киеву. Россия склонна к урегулированию кризиса и готова договариваться, отметил глава государства.