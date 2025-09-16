«Кощей» против «Бабы-яги» и мародерства ВСУ: новости СВО к утру 16 сентября

Прорыв ВС РФ обороны в Запорожье и под Лиманом, мародерство со стороны украинских сил и новый русский «Кощей». Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье

Российские вооруженные силы добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи ВСУ и продвинуться вглубь украинской обороны.

Прорыв был осуществлен севернее села Ольговского. В результате наступления была выровнена линия фронта и ликвидирован позиционный выступ противника между населенными пунктами.

Раскрыты данные о положении российских сил на Лиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации осуществили прорыв в населенный пункт Ямполь на Лиманском направлении. В настоящее время здесь продолжаются интенсивные боевые действия.

Согласно сообщению военкоров, российские военнослужащие закрепились в жилых домах, подвальных помещениях и погребах населенного пункта. Украинские формирования предпринимают попытки проведения зачищающих операций, однако встречают организованное сопротивление.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Безопасность Украины предложили обеспечить парадоксальным способом

Украинский конфликт движется к финалу, и победа России выглядит неизбежной, считает американский обозреватель Тед Снайдер. Киеву придется смириться с территориальными потерями и отказом от вступления в НАТО. В этой ситуации заключение сделки становится для Украины наиболее рациональным выбором.

История показывает: главной причиной вторжения стало сближение Украины с Альянсом. Ключевым требованием России в декабре 2021 года были гарантии нерасширения НАТО на восток. Когда США и НАТО «отклонили это», Москва приняла решение о начале СВО.

Экипаж российского танка решил исход боя за населенный пункт

В ходе ожесточенных боев за освобождение одного из населенных пунктов экипаж российского танка под командованием лейтенанта Павла Платонова выполнил блестящую боевую работу. Им было уничтожено до 15 военных ВСУ и подавлено три огневые точки.

Танкистам была поставлена задача по огневой поддержке наступающих подразделений. Несмотря на постоянные минометные обстрелы со стороны противника, экипаж мастерски выдвинулся на закрытую позицию для прикрытия штурмовой группы.

ВС РФ начали применять «противника» украинской «Бабы-яги»

Российский гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» начал активно применяться в зоне специальной военной операции. Разработка тверской компании «Доминанта» представляет собой возвращаемый беспилотник, способный нести до шести боевых зарядов.

Аппарат уже поступил на вооружение подразделений, действующих на Авдеевском направлении. Дрон был создан по запросу тверских волонтеров как ответ на использование украинской стороной аналогичных систем «Баба-яга».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мародерство ВСУ вынуждает жителей Карантинного острова рисковать собой

Часть жителей Карантинного острова в Херсоне, ранее эвакуированная украинскими властями, начала возвращаться в свои дома из-за обострившегося мародерства. Незаконное присвоение имущества осуществляют военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Эвакуация с острова была проведена властями, оккупировавшими Херсон, 3 августа под предлогом нарушения газоснабжения. Однако, как отметил губернатор Владимир Сальдо, реальной причиной стало размещение на территории острова военной инфраструктуры ВСУ.

