16 сентября 2025 в 00:52

Безопасность Украины предложили обеспечить парадоксальным способом

TAC: чтобы защитить Украину, ее не следует пускать в НАТО

Украинский конфликт движется к финалу, и победа России выглядит неизбежной, написал обозреватель The American Conservative Тед Снайдер. Киеву придется смириться с территориальными потерями и отказом от вступления в НАТО. В этой ситуации заключение сделки становится для Украины наиболее рациональным выбором.

История показывает: главной причиной вторжения стало сближение Украины с Альянсом. Ключевым требованием России в декабре 2021 года были гарантии нерасширения НАТО на восток, напомнил Снайдер. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что в предложении по безопасности отказ от членства Украины ставился в качестве предварительного условия. Когда США и НАТО «отклонили это», Россия приняла решение о начале СВО.

Самая надежная гарантия будущей безопасности Украины — не членство в блоке, а юридически обязывающий нейтральный статус, подчеркнул обозреватель. Это устранит коренную причину конфликта и станет основой для стабильной архитектуры безопасности в Европе с участием России.

Ранее сообщалось, что переговоры представителей России и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта в настоящий момент оказались поставлены на паузу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, коммуникационные каналы между сторонами по-прежнему остались.

Украина
Россия
НАТО
СВО
