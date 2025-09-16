Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 05:35

Мародерство ВСУ вынуждает жителей Карантинного острова рисковать собой

Жители эвакуированного Карантинного острова возвращаются из-за грабежей ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Часть жителей Карантинного острова в Херсоне, ранее эвакуированная властями, начала возвращаться в свои дома из-за обострившегося мародерства. По информации официальных источников, незаконное присвоение имущества осуществляют военнослужащие Вооруженных сил Украины, сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Жители Карантинного острова сейчас возвращаются в свои дома, несмотря на военные действия, поскольку там началось мародерство, и они не хотят терять свое имущество, — указано в сообщении.

Эвакуация с острова была проведена украинскими властями, оккупировавшими Херсон, 3 августа под предлогом нарушения газоснабжения. Однако, как отметил губернатор Владимир Сальдо, реальной причиной стало размещение на территории острова военной инфраструктуры ВСУ.

По данным администрации, на острове размещены операторы дронов, минометные расчеты и военная техника. Несмотря на продолжающиеся боевые действия, жители вынуждены рисковать своими жизнями для защиты собственности от разграбления.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ занимаются мародерством в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, готовясь к отступлению из города. Украинские правоохранители вместо защиты граждан покрывают военных и сами участвуют в незаконных действиях.

мародерство
ВСУ
Херсон
эвакуация
