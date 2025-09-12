Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 11:21

ВСУ мародерствуют в Красном Лимане перед отступлением

Марочко: ВСУ занимаются мародерством в Красном Лимане, готовясь оставить город

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие ВСУ занимаются мародерством в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, готовясь к отступлению из города, заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, украинские правоохранители вместо защиты граждан покрывают военных и сами участвуют в незаконных действиях.

Украинские военнослужащие даже не скрывают, что в скором времени оставят данный район, поэтому будут по максимуму выжимать из населения все ценное, — написал эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении. Как он отметил, в результате освобождения населенного пункта Сосновка образовался прорыв украинской обороны глубиной до 10 километров.

До этого военный эксперт рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, подчеркнул он, Вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

Также стало известно, что на Украине полным ходом запущена подготовка к мобилизации женщин. В российских силовых структурах уточнили, что потери противника оказались колоссальными.

