В ходе ожесточенных боев за освобождение одного из населенных пунктов экипаж российского танка под командованием лейтенанта Павла Платонова выполнил блестящую боевую работу, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Им было уничтожено до пятнадцати боевиков ВСУ и подавлено три вражеские огневые точки.

Танкистам была поставлена задача по огневой поддержке наступающих подразделений. Несмотря на постоянные минометные обстрелы со стороны противника, экипаж мастерски выдвинулся на закрытую позицию для прикрытия штурмовой группы.

Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населенного пункта с минимальными потерями, — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении отмечается значительное продвижение российских военных, что создает угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины. Ситуация развивается в нескольких ключевых точках. В настоящее время в поселке продолжаются интенсивные боевые действия. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.