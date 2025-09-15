Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:12

Обойдемся без Маска: новая российская технология связи «похоронит» Starlink

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новый сбой в работе Starlink у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения дал повод говорить о том, что система спутниковой связи Илона Маска далеко не безупречна. Актуальной в этой связи является разработка в РФ так называемых стратосферных платформ 5G, способных конкурировать с космическими системами типа Starlink. В чем особенность отечественной технологии и сможет ли она потеснить монополию Маска на глобальную связь — в материале NEWS.ru.

Что произошло с системой Starlink, обеспечивающей связь ВСУ

Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои сервиса.

«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — написал Бровди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным сервиса Downdetector, на неполадки в работе Starlink пожаловались более 40 тысяч пользователей из США. Кроме того, перебои зафиксированы в Польше, Италии и других странах.

Каков принцип работы стратосферной платформы

Очередной сбой в работе Starlink дал основание вспомнить о том, что в РФ ведутся активные разработки альтернативной системы связи — так называемой стратосферной платформы 5G. Принцип работы новой системы заключается в том, что вместо космических спутников, работающих на околоземных орбитах, будут запущены беспилотные аппараты, не выходящие за пределы стратосферы Земли — на высоту до 50 километров.

Помимо их дешевизны, в сравнении со спутниками Starlink стратостаты могут находиться в нужном месте необходимое для работы время, а не «скользить» по орбите. Испытание аппаратуры 5G на уже созданной платформе намечено на 2026 год. Следом планируется активное развертывание подобных платформ в стратосфере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технология действительно может стать альтернативой Starlink для решения военных задач, считает главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев.

«По сути, это стратостаты, воздушные шары, которые находятся в высоких слоях атмосферы, но при этом трудно досягаемы для стандартных средств противовоздушной обороны и действительно могут обеспечивать ретрансляцию сигнала, — рассказал эксперт NEWS.ru. — Сам принцип движения в стратосфере известен давно. Современные технологии, в том числе долговечные аккумуляторы, позволяют использовать такие платформы намного дольше, чем это было 50 лет назад».

Почему преждевременно говорить о разрушении монополии Маска

Действительно, такое инновационное решение выглядит перспективно. Но насколько оно будет работоспособным на практике, покажет время, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если говорить о стратосферных платформах, возникает вопрос о высоте их полета. Платформы на высоте 50–70 километров — это одно, но если речь идет о 100 километрах — это уже ближний космос. Сможет ли одно заменить другое — пока открытый вопрос, — сказал собеседник NEWS.ru. — Кроме того, необходимо понимать, что спутники на орбите хоть и требуют энергозатрат для поддержания высоты и корректировки орбиты, тем не менее имеют более стабильные условия. Для стратосферных платформ остается открытым вопрос поддержания их стабилизации на заданной высоте и обеспечения энергией всего оборудования».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При каких условиях стратосферные платформы могут стать эффективными

Эффективность таких систем прямо пропорциональна насыщению их специальным оборудованием, пояснил Пылаев.

«Она на то и платформа: там можно поставить пулемет, можно — ларек с мороженым, может нести на себе радиомаячок, а может ядерную боеголовку. Так что это уже зависит от замысла конструкторов и задачи заказчика», — отметил собеседник.

Важно помнить, что его спутники Starlink летают на высоте около 500 километров, обеспечивая глобальное покрытие, напомнил Леонков. По его словам, суммарно группировки Starlink и Starshield насчитывают более 5 тысяч малых спутников, объединенных в единую информационную сеть.

«Чтобы конкурировать с этой системой, необходимо создать либо ее аналог, либо систему с превосходящими техническими характеристиками. На полигонах и в разработках все выглядит многообещающе, но истинная эффективность проверяется только практикой», — заключил эксперт.

Читайте также:

«Упырь» устроил ад для ВСУ под Харьковом. Чем уникален чудо-дрон РФ

Польша обвинила РФ в ночной атаке дронами: как все было на самом деле

Женские батальоны ВСУ бросают вызов ВС РФ: что с ними сделают в плену

Маск
спутники
ВСУ
сбой
альтернатива
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.