Обойдемся без Маска: новая российская технология связи «похоронит» Starlink

Новый сбой в работе Starlink у ВСУ по всей линии боевого соприкосновения дал повод говорить о том, что система спутниковой связи Илона Маска далеко не безупречна. Актуальной в этой связи является разработка в РФ так называемых стратосферных платформ 5G, способных конкурировать с космическими системами типа Starlink. В чем особенность отечественной технологии и сможет ли она потеснить монополию Маска на глобальную связь — в материале NEWS.ru.

Что произошло с системой Starlink, обеспечивающей связь ВСУ

Спутниковая система связи Starlink перестала работать у Вооруженных сил Украины по всей линии боевого соприкосновения, сообщил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Одновременно десятки тысяч пользователей из США и Европы пожаловались на перебои сервиса.

«Вновь лег Starlink вдоль всего фронта», — написал Бровди.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным сервиса Downdetector, на неполадки в работе Starlink пожаловались более 40 тысяч пользователей из США. Кроме того, перебои зафиксированы в Польше, Италии и других странах.

Каков принцип работы стратосферной платформы

Очередной сбой в работе Starlink дал основание вспомнить о том, что в РФ ведутся активные разработки альтернативной системы связи — так называемой стратосферной платформы 5G. Принцип работы новой системы заключается в том, что вместо космических спутников, работающих на околоземных орбитах, будут запущены беспилотные аппараты, не выходящие за пределы стратосферы Земли — на высоту до 50 километров.

Помимо их дешевизны, в сравнении со спутниками Starlink стратостаты могут находиться в нужном месте необходимое для работы время, а не «скользить» по орбите. Испытание аппаратуры 5G на уже созданной платформе намечено на 2026 год. Следом планируется активное развертывание подобных платформ в стратосфере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Технология действительно может стать альтернативой Starlink для решения военных задач, считает главный редактор журнала «Экспертный союз» Александр Пылаев.

«По сути, это стратостаты, воздушные шары, которые находятся в высоких слоях атмосферы, но при этом трудно досягаемы для стандартных средств противовоздушной обороны и действительно могут обеспечивать ретрансляцию сигнала, — рассказал эксперт NEWS.ru. — Сам принцип движения в стратосфере известен давно. Современные технологии, в том числе долговечные аккумуляторы, позволяют использовать такие платформы намного дольше, чем это было 50 лет назад».

Почему преждевременно говорить о разрушении монополии Маска

Действительно, такое инновационное решение выглядит перспективно. Но насколько оно будет работоспособным на практике, покажет время, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Если говорить о стратосферных платформах, возникает вопрос о высоте их полета. Платформы на высоте 50–70 километров — это одно, но если речь идет о 100 километрах — это уже ближний космос. Сможет ли одно заменить другое — пока открытый вопрос, — сказал собеседник NEWS.ru. — Кроме того, необходимо понимать, что спутники на орбите хоть и требуют энергозатрат для поддержания высоты и корректировки орбиты, тем не менее имеют более стабильные условия. Для стратосферных платформ остается открытым вопрос поддержания их стабилизации на заданной высоте и обеспечения энергией всего оборудования».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При каких условиях стратосферные платформы могут стать эффективными

Эффективность таких систем прямо пропорциональна насыщению их специальным оборудованием, пояснил Пылаев.

«Она на то и платформа: там можно поставить пулемет, можно — ларек с мороженым, может нести на себе радиомаячок, а может ядерную боеголовку. Так что это уже зависит от замысла конструкторов и задачи заказчика», — отметил собеседник.

Важно помнить, что его спутники Starlink летают на высоте около 500 километров, обеспечивая глобальное покрытие, напомнил Леонков. По его словам, суммарно группировки Starlink и Starshield насчитывают более 5 тысяч малых спутников, объединенных в единую информационную сеть.

«Чтобы конкурировать с этой системой, необходимо создать либо ее аналог, либо систему с превосходящими техническими характеристиками. На полигонах и в разработках все выглядит многообещающе, но истинная эффективность проверяется только практикой», — заключил эксперт.

