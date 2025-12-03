Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 02:44

Ведущие чат-боты ИИ прекратили работу во всем мире

Downdetector: зафиксирован сбой в работе ChatGPT и Gemini

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Чат-бот ChatGPT от OpenAI и чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) от компании Google Gemini оказались недоступны для пользователей по всему миру, сообщает сервис Downdetector. Инциденты были зафиксированы в ночь на вторник, 3 декабря, однако проблемы удалось устранить в течение часа.

На пике неполадок ChatGPT наибольшее количество жалоб поступало из США — более 5 тыс. сообщений. Также о нарушениях в его работе сообщили жители Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Мексики, Индии и Японии.

По данным сайта, большинство пользователей столкнулись с проблемами при доступе к сайту OpenAI (62%). Примерно 31% сообщили о нарушениях в работе приложений с чат-ботом, а 6% испытывали трудности со входом в свои профили, — говорится в публикации сервиса.

По данным Downdetector, 55% пользователей пожаловались, что не могут войти на сайт Gemini. Еще 25% испытывают проблемы с приложением и еще 20% не могут подключиться к серверам.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT внедряет новую функцию по проверке возраста пользователей. Система запрашивает подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что пользователю меньше 18 лет. Некоторые пользователи утверждают, что запрос появляется даже у совершеннолетних.

искусственный интеллект
чат-боты
сбой
функции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный план Трампа наткнулся на «гранит» российских позиций
Фаза Луны сегодня, 3 декабря: сохраняем семью, играем с собакой, вкалываем
В России оценили возможность восстановления диалога с Грузией
«ЕС его ненавидит»: кто такой глава МИД Венгрии Сийярто, что говорит об РФ
Переговоры Путина и Уиткоффа в Москве: итоги встречи, к чему пришли стороны
Ведущие чат-боты ИИ прекратили работу во всем мире
Ушаков перечислил документы, обсуждавшиеся на встрече с Уиткоффом
Ермак на замке, Зеленский на волоске: когда рухнет режим в Киеве
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали за взятку
Умерла четвертая жена Михаила Ефремова
Ушаков рассказал, как прошло обсуждение компромиссного плана по Украине
Дмитриев оценил встречу Путина и Уиткоффа
Путин назвал ключевое условие возвращения ЕС к переговорам по Украине
Сели в лужу: ЕС потерял «след РФ» в залетах БПЛА — чьи это были провокации
Встреча Путина и Уиткоффа в Москве завершилась спустя почти пять часов
Украинский полк попался на фейке о Красноармейске
Хакеры раскрыли имена украинских военных, атаковавших российский танкер
Приметы 3 декабря: Прокл — спасаемся от нечисти
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 декабря 2025 года
Скандал с «Огоньком», побег в США, винный бизнес: как живет Игорь Ларионов
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.