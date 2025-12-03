Ведущие чат-боты ИИ прекратили работу во всем мире Downdetector: зафиксирован сбой в работе ChatGPT и Gemini

Чат-бот ChatGPT от OpenAI и чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) от компании Google Gemini оказались недоступны для пользователей по всему миру, сообщает сервис Downdetector. Инциденты были зафиксированы в ночь на вторник, 3 декабря, однако проблемы удалось устранить в течение часа.

На пике неполадок ChatGPT наибольшее количество жалоб поступало из США — более 5 тыс. сообщений. Также о нарушениях в его работе сообщили жители Канады, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Мексики, Индии и Японии.

По данным сайта, большинство пользователей столкнулись с проблемами при доступе к сайту OpenAI (62%). Примерно 31% сообщили о нарушениях в работе приложений с чат-ботом, а 6% испытывали трудности со входом в свои профили, — говорится в публикации сервиса.

По данным Downdetector, 55% пользователей пожаловались, что не могут войти на сайт Gemini. Еще 25% испытывают проблемы с приложением и еще 20% не могут подключиться к серверам.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT внедряет новую функцию по проверке возраста пользователей. Система запрашивает подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что пользователю меньше 18 лет. Некоторые пользователи утверждают, что запрос появляется даже у совершеннолетних.