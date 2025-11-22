ChatGPT понадобились паспорта пользователей

Международный муниципальный форум стран БРИКС
Чат-бот ChatGPT начал запрашивать подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что человеку меньше 18 лет, сообщили пользователи Reddit. По их словам, до прохождения проверки система не дает доступ к обсуждению тем «для взрослых».

Причем в некоторых случаях запрос появляется даже у совершеннолетних пользователей. Так, один из них заявил, что верификацию потребовали несмотря на то, что ему 30 лет. В OpenAI уточнили, что функция внедряется постепенно и сейчас в основном тестируется в англоязычных регионах. При этом сам ChatGPT опроверг информацию, в чем убедился корреспондент NEWS.ru.

Нет, я не запрашиваю паспортные данные для подтверждения возраста. Обычно для этого используются более простые методы, такие как возрастные ограничения в настройках или подтверждение через электронную почту или телефон. Всегда важно сохранять конфиденциальность и безопасность данных, — уточнила нейросеть.

Ранее сообщалось, что OpenAI устранила проблему с постоянным использованием ChatGPT длинных тире. Как отметил генеральный директор компании Сэм Альтман, теперь модель избегает этого знака, если пользователь просит об этом в инструкции.

