05 ноября 2025 в 17:10

Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие автобусов из-за обеда водителей

Автобусы в Екатеринбурге Автобусы в Екатеринбурге Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге пожаловались на большие перерывы в работе автобусов, сообщает ЕАН. По словам очевидцев, транспорт редко ходит из-за группового обеда водителей.

Днем на остановке трутся три маршрутки №44, и ни одна не подъезжает. На остановке сидели более часа, и каждый раз время прибытия автобуса менялось, но при этом ни один автобус не подъехал. Все водители дружно сидели по своим транспортным средствам и отдыхали, а люди ждали более часа, — рассказали жители микрорайона.

Ситуацию прокомментировали в мэрии города. Там заявили, что водители должны работать в соответствии с графиком, который прописан в брутто-контрактах.

Ранее сообщалось, что на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена произошел сбой в движении поездов. Движение было приостановлено на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино».

