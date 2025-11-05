Екатеринбуржцы пожаловались на отсутствие автобусов из-за обеда водителей

Жители микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге пожаловались на большие перерывы в работе автобусов, сообщает ЕАН. По словам очевидцев, транспорт редко ходит из-за группового обеда водителей.

Днем на остановке трутся три маршрутки №44, и ни одна не подъезжает. На остановке сидели более часа, и каждый раз время прибытия автобуса менялось, но при этом ни один автобус не подъехал. Все водители дружно сидели по своим транспортным средствам и отдыхали, а люди ждали более часа, — рассказали жители микрорайона.

Ситуацию прокомментировали в мэрии города. Там заявили, что водители должны работать в соответствии с графиком, который прописан в брутто-контрактах.

