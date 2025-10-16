Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:44

Сбой произошел в работе петербургского метро

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Утром 16 октября на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена произошел сбой в движении поездов, сообщила пресс-служба подземки. Движение было приостановлено на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино».

В метрополитене пояснили, что причиной остановки движения стал неисправный состав. Незадолго до этого пассажирам сообщали об увеличенных интервалах между поездами на данном участке.

Впоследствии было объявлено о закрытии входа на станциях «Девяткино» и «Гражданский проспект». Представители метрополитена рекомендовали пассажирам использовать наземный транспорт для передвижения. Позднее к списку закрытых станций добавились «Проспект Ветеранов» и «Автово».

Ранее на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего. Девятилетний школьник упал на железнодорожные пути. В результате падения ребенок получил многочисленные травмы. Тогда же в Следственном комитете заявили о начале мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Санкт-Петербург
метро
сбои
поезда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известная сеть 7-Eleven может открыть свои магазины в России
Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей
Промышленное строительство нового поколения: стандарты, ошибки, практика
Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников
Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году
На RT показали фильм о слепых ветеранах СВО
Путин ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Индийский дипломат ответил на заявления Трампа о российской нефти
Сбой произошел в работе петербургского метро
Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин
ВСУ собираются бросить бывших заключенных в наступление
Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта
В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году
В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы
Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой
Центробанк оценил состояние рынка жилья
Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру
Бортников раскрыл, кто стоял за операцией «Паутина»
Глава ФСБ разоблачил антироссийский план Великобритании
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.