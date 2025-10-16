Сбой произошел в работе петербургского метро

Утром 16 октября на Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена произошел сбой в движении поездов, сообщила пресс-служба подземки. Движение было приостановлено на участке от станции «Академическая» до станции «Девяткино».

В метрополитене пояснили, что причиной остановки движения стал неисправный состав. Незадолго до этого пассажирам сообщали об увеличенных интервалах между поездами на данном участке.

Впоследствии было объявлено о закрытии входа на станциях «Девяткино» и «Гражданский проспект». Представители метрополитена рекомендовали пассажирам использовать наземный транспорт для передвижения. Позднее к списку закрытых станций добавились «Проспект Ветеранов» и «Автово».

Ранее на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего. Девятилетний школьник упал на железнодорожные пути. В результате падения ребенок получил многочисленные травмы. Тогда же в Следственном комитете заявили о начале мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего инцидента.