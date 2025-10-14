Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга Ребенок упал на пути с платформы метро «Чкаловская» в Петербурге

Девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге, сообщили в Telegram канале местного СК. В результате инцидента несовершеннолетний получил множество травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ранним утром 14 октября на платформе станции метро «Чкаловская» произошло падение с перрона на пути малолетнего, — сказано в сообщении.

Ранее ГУ МВД России сообщило, что шесть человек задержаны за массовую драку на станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. Среди них были две женщины и четверо мужчин.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге метрополитен выплатит компенсацию 67-летней женщине, сломавшей руку при падении на заледеневшей лестнице станции «Новочеркасская». Она получила закрытый перелом лучевой кости на правой руке из-за неочищенной от наледи лестницы в декабре прошлого года.

Кроме того на станции метро «Площадь Восстания» мальчик получил травму руки, засунув ее в зазор между движущимся эскалатором и балюстрадой. Ребенка госпитализировали с повреждением конечности.