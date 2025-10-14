Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 21:18

Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга

Ребенок упал на пути с платформы метро «Чкаловская» в Петербурге

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Девятилетний школьник упал на рельсы на станции метро «Чкаловская» в Санкт-Петербурге, сообщили в Telegram канале местного СК. В результате инцидента несовершеннолетний получил множество травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ранним утром 14 октября на платформе станции метро «Чкаловская» произошло падение с перрона на пути малолетнего, — сказано в сообщении.

Ранее ГУ МВД России сообщило, что шесть человек задержаны за массовую драку на станции метро «Гостиный двор» в Петербурге. Среди них были две женщины и четверо мужчин.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге метрополитен выплатит компенсацию 67-летней женщине, сломавшей руку при падении на заледеневшей лестнице станции «Новочеркасская». Она получила закрытый перелом лучевой кости на правой руке из-за неочищенной от наледи лестницы в декабре прошлого года.

Кроме того на станции метро «Площадь Восстания» мальчик получил травму руки, засунув ее в зазор между движущимся эскалатором и балюстрадой. Ребенка госпитализировали с повреждением конечности.

Санкт-Петербург
дети
метро
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на 3 года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей
Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака
В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.