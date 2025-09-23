Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 12:09

В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро

Метрополитен Петербурга возместит ущерб пострадавшей при падении на льду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге метрополитен выплатит компенсацию 67-летней женщине, сломавшей руку при падении на заледеневшей лестнице станции «Новочеркасская», сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Она получила закрытый перелом лучевой кости на правой руке из-за неочищенной от наледи лестницы в декабре прошлого года.

Суд взыскал с петербургского метрополитена компенсацию расходов на лечение и морального вреда по иску прокуратуры. Пенсионерке заплатят 103 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что одна из пассажирок набросилась с ножом на женщину в метро Санкт-Петербурга. Нападение произошло 9 сентября в вагоне поезда, остановившегося на станции «Московские ворота». Пострадавшую 26-летнюю петербурженку госпитализировали с тремя колото-резаными ранами поясницы.

На станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге мальчик получил травму руки, засунув ее в зазор между движущимся эскалатором и балюстрадой. Ребенка госпитализировали с повреждением конечности.

Кроме того, суд обязал москвича компенсировать убытки столичному метрополитену за срыв движения поездов. Мужчина на 20 минут парализовал работу Люблинско-Дмитровской линии, спустившись на пути и расположившись в путевом лотке станции «Крестьянская застава».

метрополитен
метро
компенсации
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликовано видео матери и малолетнего сына под воздействием наркотиков
«Самое позднее в истории»: москвичей предупредили о предстоящей погоде
Путин выбрал кандидата на пост замглавы Счетной палаты
Жители Новосибирской области отказались пускать детей в ветхую школу
«Я стою на улице»: Макрона задержала полиция в Нью-Йорке. Что известно?
Еще пять европейских стран признали Палестину
Военкор объяснил важность освобождения Переездного в ДНР
Сати Казанова показала редкие фото дочери
«История не случайная»: в Госдуме объяснили «задержание» Макрона в США
Рой дронов над Москвой, чип БПЛА в голове: как ВСУ атакуют РФ 23 сентября
Генерал ответил, с какой территории ВСУ массово обстреливают Белгородчину
Врач предупредила, чем грозит резкое похолодание в сентябре
Появились кадры освобождения ВС России села в ДНР
«Аборты сократили до нуля»: губернатор Филимонов о льготах семьям и ЖКХ
50 раз ударил головой об руль: бывший муж чуть не убил многодетную мать
Раскрыта тактика успешного освобождения Переездного
Стало известно, за что главу «Облкоммунэнерго» задержали в Екатеринбурге
Магнитные бури сегодня, 23 сентября: что завтра, головная боль, слабость
Объем утекших данных россиян вырос в четыре раза за год
В Кремле назвали ситуацию в ЛНР непростой
Дальше
Самое популярное
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски
Семья и жизнь

Аджика из кабачков: необычная версия традиционной закуски

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.