В Петербурге пенсионерка получит деньги за травму в метро

В Петербурге метрополитен выплатит компенсацию 67-летней женщине, сломавшей руку при падении на заледеневшей лестнице станции «Новочеркасская», сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Она получила закрытый перелом лучевой кости на правой руке из-за неочищенной от наледи лестницы в декабре прошлого года.

Суд взыскал с петербургского метрополитена компенсацию расходов на лечение и морального вреда по иску прокуратуры. Пенсионерке заплатят 103 тысячи рублей.

