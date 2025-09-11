Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 13:53

Петербурженка набросилась с ножом на незнакомку в вагоне поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одна из пассажирок набросилась на женщину в метро Санкт-Петербурга, вооружившись ножом, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского метрополитена. Нападение произошло 9 сентября в вагоне поезда, остановившегося на станции «Московские ворота». Пострадавшую 26-летнюю петербурженку госпитализировали с тремя колото-резаными ранами поясницы.

Как уточнили в пресс-службе, женщины не были знакомы. Предполагается, что конфликт произошел после того, как одна из пассажирок толкнула другую. Нападавшую передали сотрудникам полиции. При этом сама она не смогла объяснить свой поступок. Как утверждают очевидцы, женщина не была пьяной, но выглядела не совсем адекватно.

Ранее в Москве задержали мужчину, разбившего бутылку о голову незнакомца. Конфликт произошел в магазине. Человек, получивший травмы, был вынужден обратиться за медицинской помощью. Виновником оказался приезжий молодой человек из Кемеровской области. Против него возбудили уголовное дело и арестовали.

Санкт-Петербург
нападения
ножи
пострадавшие
травмы
полиция
