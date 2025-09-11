В Москве мужчина разбил бутылку о голову незнакомца

В Москве задержали мужчину, разбившего бутылку о голову незнакомца, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Конфликт произошел в магазине.

Между работником торговой точки и покупателем произошел конфликт из-за отказа последнего оплачивать товар. Находившийся рядом 35-летний посетитель вступился за продавца, после чего злоумышленник нанес ему удар бутылкой по голове, — сообщили правоохранители.

Человек, получивший травмы, был вынужден обратиться за медицинской помощью. Виновником оказался приезжий молодой человек из Кемеровской области. Против него возбудили уголовное дело и арестовали.

Ранее в Москве женщина во время застолья ударила ножом супруга из-за кашля. Раздраженная россиянка потребовала, чтобы муж проверил здоровье у врача, но тот воспринял это как оскорбление. Мужчина стал унижать спутницу, начался скандал, переросший в драку.