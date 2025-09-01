День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 20:32

Конфликт из-за кашля закончился поножовщиной между супругами

В Москве женщина ударила ножом кашляющего супруга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве женщина во время застолья ударила ножом супруга из-за кашля, сообщает MK.RU. Инцидент произошел на улице Генерала Тюленева.

Издание пишет, что раздраженная кашлем своего супруга россиянка потребовала, чтобы он проверил здоровье у врача, но тот воспринял это как оскорбление. Он начал унижать спутницу, начался скандал, переросший в драку. В какой-то момент женщина схватила нож. В результате мужчину доставили в реанимацию с серьезными травмами, а его жена отделалась легким ранением на голове.

До этого в Москве 14-летний школьник получил ранение из пневматического пистолета во время тренировки на баскетбольной площадке в районе Загородного шоссе. Неизвестные подростки 14–16 лет подошли к спортивной площадке, где мальчик занимался самостоятельно, и устроили стрельбу. Сначала раздался один выстрел, затем второй, который ранил школьника в правую ногу.

Ранее в Кузбассе 13-летняя девочка получила травму во время поножовщины на праздновании Дня шахтера. Драка началась в трамвае и продолжилась на улице.

