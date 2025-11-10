В Кремле оценили мысль о способности Украины «выиграть» Песков назвал заблуждением мысль о способности Украины выиграть на поле боя

Убеждение о способности Украины выиграть на поле боя представляет собой глубокое заблуждение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, переговоры зависли не по вине Москвы. Собеседники России, добавил Песков, не желают дальше вести разговор и «раззадоривают» европейцев, которые считают, что Украина может победить.

Сложилась пауза. Ситуация зависла, зависла не по нашей вине, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что украинская сторона убеждает европейцев в способности обеспечить свои интересы военными средствами. Пресс-секретарь главы государства указал, что реальная ситуация свидетельствует об обратном.

Ранее Песков отмечал, что говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной в настоящий момент не приходится. Представитель Кремля назвал нежелание Киева следовать пути политико-дипломатического разрешения конфликта ключевым фактором, который мешает урегулированию.

Песков также отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в украинском урегулировании. Он отмечал, что у России нет детализации по этому сюжету.