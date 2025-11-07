Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной

Песков заявил, что взаимное доверие между Россией и Украиной отсутствует

О взаимном доверии между Россией и Украиной на данный момент говорить не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ключевой фактор, препятствующий урегулированию, заключается в нежелании украинской стороны следовать пути политико-дипломатического разрешения конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что именно это вызывает паузу в процессе, пишет ТАСС.

Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие — налицо, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Он сообщил что дополнительной информации по этому вопросу нет. Песков отметил, что процесс урегулирования затруднен из-за отказа Киева от переговоров и не дал прогнозов по саммиту в Будапеште.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию вооруженных сил с участием министра обороны Белоусова, зампреда Совета безопасности Медведева и начальника Генштаба Герасимова. На встрече обсудят дальнейшее строительство Вооруженных сил РФ.