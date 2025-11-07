В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов примут участие в совещании по развитию российских вооруженных сил, которое проведет президент РФ Владимир Путин, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Заседание пройдет 7 ноября.

Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством ВС РФ, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что на совещании будет присутствовать директор ФСБ Александр Бортников. Также в нем примет участие секретарь Госсовета Алексей Дюмин.