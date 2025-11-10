Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 12:35

Песков раскрыл, как украинцы относятся к миру на условиях России

Песков: на Украине растет поддержка российских условий мира

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число сторонников установления мира на условиях России будет увеличиваться на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил уверенность в развитии данной тенденции даже на фоне запуганности населения страны, передает ТАСС.

Там, естественно, и общество достаточно запуганное. Но однозначно, что есть усталость от войны, и, скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти, — высказался пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил о продолжении специальной военной операции до выполнения всех поставленных задач. При этом представитель Кремля отметил готовность Москвы к переводу процесса в дипломатическое русло.

Кроме того, пресс-секретарь президента России воздержался от комментариев относительно заявлений американского лидера Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании украинского кризиса. Песков отметил, что не располагает конкретными деталями и не может дать оценку данным утверждениям.

Также он заявил об отсутствии взаимного доверия между Россией и Украиной в текущий период. Представитель Кремля указал, что ключевым препятствием для урегулирования служит отказ украинской стороны от политико-дипломатического пути разрешения ситуации.

