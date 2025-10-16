Песков объяснил, до каких пор будет продолжаться СВО

Песков объяснил, до каких пор будет продолжаться СВО Песков заявил, что СВО на Украине будет продолжаться до достижения всех целей

Спецоперация ВС РФ на Украине будет продолжаться до достижения всех целей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей Российской энергетической недели, Москва готова перевести процесс в дипломатическое русло.

А если представится возможность перевести процесс в политико-дипломатическое русло, тогда это будет сделано, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с военнослужащими, которые передали ему иконы со следами от пуль. Пресс-секретарь лидера уточнил, что встреча произойдет после согласования рабочего графика главы государства.

Также Песков обозначил цели проведения СВО на Украине. По его словам, спецоперация нужна для обеспечения настоящего и будущего россиян. Представитель Кремля назвал СВО необходимой для защиты интересов страны.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что участники СВО должны работать на всех уровнях государственной власти. По его словам, именно им можно доверить заботу о Родине.