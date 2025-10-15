Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:17

Песков напомнил цели спецоперации на Украине

Песков: СВО проводится для обеспечения настоящего и будущего россиян

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецоперация на Украине проводится для обеспечения настоящего и будущего россиян, напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, СВО также необходима для защиты интересов России.

Все, что [президент РФ Владимир Путин] делает, — это для обеспечивания настоящего и будущего наших людей, — сказал Песков.

Ранее Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, распространяя льготу на членов семей военнослужащих, участвующих в СВО.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что участники СВО должны работать на всех уровнях государственной власти. По его словам, именно им можно доверить заботу о Родине. В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал повысить страховую защиту банковских вкладов участников СВО.

