Размер страхования вкладов призвали увеличить для одной категории россиян Глава СРЗП Миронов призвал повысить размер страхования вкладов для бойцов СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал повысить страховую защиту банковских вкладов участников СВО, пишет 360.ru. В частности, парламентарий предлагает увеличить предельный размер возмещения с действующих 1,4 млн до 10 млн рублей.

В случае возникновения финансовых проблем у банка у участников спецоперации могут возникнуть сложности с сохранением денежных средств, а нынешний размер страхового возмещения не может полностью защитить их вклады, — отметил Миронов.

Он также напомнил, что на сегодняшний день бойцам СВО доступны разные виды соцподдержки. Среди них денежное довольствие, единовременные выплаты, ежемесячные социальные выплаты мобилизованным и страховые выплаты в случае ранения или гибели служащего.

Ранее сообщалось, что в 2026 году для участников СВО и их близких родственников введут льготы по транспортному и земельному налогам. Выплаты военнослужащим освободят от страховых взносов, а для оформления налоговых рассрочек сократят перечень необходимых документов.