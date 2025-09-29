Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 14:15

Россиянам рассказали о налоговых изменениях и мерах поддержки в 2026 году

Бюджет на соцподдержку в России превысит 18,7 трлн рублей в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд и Минфин представили масштабный пакет социальных и налоговых изменений, которые вступят в силу с 2026 года, передает ТАСС. На меры поддержки населения планируется направить более 18,7 трлн рублей, включая почти 13 трлн рублей непосредственно на пенсионные выплаты.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января, что превысит прогнозируемый уровень инфляции. Средняя пенсия по старости достигнет 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии и материнский капитал вырастут на 6,8%, максимальное пособие по беременности и родам составит 955,8 тыс. рублей. На единое пособие для семей с детьми предусмотрено 1,76 трлн рублей.

Для семей с детьми, участников СВО и их близких родственников вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. Выплаты военнослужащим на СВО освободятся от страховых взносов, а для оформления налоговых рассрочек сократят перечень необходимых документов. Минфин также планирует освободить от НДФЛ доходы от продажи акций российских компаний после пятилетнего владения.

Ранее сообщалось, что правительство России направило в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Документ называют сбалансированным и устойчивым, в 2026 году заложен рост ВВП на 1,3%, 7% за три года.

