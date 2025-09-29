Правительство России представило сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы

Правительство России направило в Государственную думу проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, говорится на сайте кабмина. По словам представителей Минфина, подготовленный документ является сбалансированным и устойчивым, что важно для поддержания макроэкономической стабильности в стране.

Согласно проекту, в 2026 году рост ВВП составит 1,3%, а за три года экономика вырастет почти на 7%, достигнув номинального объема около 276 трлн рублей. В бюджете сохранены условия для роста реальных заработных плат и доходов граждан, что, по мнению властей, поможет поддержать уровень жизни населения.

Ранее пресс-служба правительства России сообщила, что на последнем заседании был одобрен проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ определяет основные финансовые параметры страны на ближайшие три года. В числе главных приоритетов бюджета отмечается полное выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также финансирование оборонного заказа.