Семьи участников СВО получат новую льготу

Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. В сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, говорится, что документ, был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, распространяя льготу на членов семей военнослужащих, участвующих в СВО, а также лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженных провокаций на границе. Закон вступит в силу после официального опубликования.
Ранее в Госдуме предложили продавать красивые госномера для автомобилей на аукционах. Депутат Яна Лантратова призвала направлять вырученные средства в помощь семьям участников спецоперации.
До этого глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни.