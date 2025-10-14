Семьи участников СВО получат новую льготу Госдума освободила семьи бойцов СВО от госпошлины за пенсию по потере кормильца

Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. В сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, говорится, что документ, был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, распространяя льготу на членов семей военнослужащих, участвующих в СВО, а также лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженных провокаций на границе. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ранее в Госдуме предложили продавать красивые госномера для автомобилей на аукционах. Депутат Яна Лантратова призвала направлять вырученные средства в помощь семьям участников спецоперации.

До этого глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни.