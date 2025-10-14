Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:03

Семьи участников СВО получат новую льготу

Госдума освободила семьи бойцов СВО от госпошлины за пенсию по потере кормильца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Госдума приняла закон, освобождающий родственников участников специальной военной операции от уплаты госпошлины при обращении в суд за пенсией по потере кормильца. В сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты парламента, говорится, что документ, был одобрен сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ, распространяя льготу на членов семей военнослужащих, участвующих в СВО, а также лиц, выполнявших задачи по отражению вооруженных провокаций на границе. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ранее в Госдуме предложили продавать красивые госномера для автомобилей на аукционах. Депутат Яна Лантратова призвала направлять вырученные средства в помощь семьям участников спецоперации.

До этого глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни.

