06 октября 2025 в 18:32

Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

Сергей Цивилев Сергей Цивилев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян следует устраивать на работу в сферу IT, заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев на конференции «Газпром нефти». По его словам, которые приводит РБК, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни. Цивилев напомнил, что в 2022 году страну покинули многие IT-специалисты. Однако еще «остались лучшие кадры».

Там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт,— отметил он.

Ранее IT-специалист Артем Геллер заявил, что умение работать с нейросетями становится важным фактором при трудоустройстве россиян. По его словам, на собеседованиях все чаще спрашивают, знаком ли кандидат с искусственным интеллектом и насколько он вовлечен в эту сферу.

До этого гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин сообщил, что в 2026 году доходы отдельных специалистов в сфере информационных технологий превысят 400–600 тысяч рублей. Это, в частности, касается ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности. Опытные middle-специалисты будут получать в районе 200–300 тысяч, считает эксперт.

