17 сентября 2025 в 11:33

IT-эксперт рассказал, какие навыки помогают россиянам при трудоустройстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умение обращаться с нейросетями помогает россиянам при трудоустройстве, заявил НСН IT-эксперт и председатель комиссии Института развития интернета Артем Геллер. По его словам, на собеседованиях уже интересуются, насколько человек вовлечен в сферу ИИ.

Уже сейчас во многих компаниях на собеседованиях интересуются, насколько человек вовлечен в сферу ИИ, какими приложениями он пользуется на простом уровне, какие задачи решает с помощью нейросетей. Такой навык идет небольшим плюсом в резюме, — заявил Геллер.

По его словам, появилась профессия, которую называют «частным оператором» нейросетей. Эти специалисты обучают алгоритмы ИИ. В будущем в этой сфере появится множество новых профессий, уверен Геллер. Кроме того, считает эксперт, в уже существующих специальностях возникнут направления, связанные с работой с искусственным интеллектом.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.

