IT-специалистам предсказали рост зарплат в 2026 году

В 2026 году доходы отдельных специалистов в сфере информационных технологий превысят 400–600 тысяч рублей, заявил NEWS.ru гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Это, в частности, касается ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности. Опытные middle-специалисты будут получать в районе 200–300 тысяч, считает эксперт.

Медианная зарплата в IT-отрасли уже сейчас составляет около 250 тысяч рублей. В 2026 году доходы ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности в крупных компаниях и продуктовых IT-командах будут стабильно превышать 400–600 тысяч рублей. Зарплаты в 200–300 тысяч рублей могут стать стандартом для опытных middle-специалистов, — сказал Порочкин.

По словам эксперта, рост зарплат будет спровоцирован хроническим дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью разработки импортонезависимых решений.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается тенденция к сокращению или невыплате премий сотрудникам из-за замедления экономического роста, увеличения расходов компаний на удержание персонала, включая социальные льготы, и роста зарплат. Как рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, в некоторых организациях работодатели начали выплачивать более высокие зарплаты при одновременном снижении премиальных выплат.