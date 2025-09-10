Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 10:20

IT-специалистам предсказали рост зарплат в 2026 году

Глава центра труда Порочкин: зарплаты айтишников скоро превысят 400 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году доходы отдельных специалистов в сфере информационных технологий превысят 400–600 тысяч рублей, заявил NEWS.ru гендиректор центра охраны труда «НСС Консалт» Дмитрий Порочкин. Это, в частности, касается ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности. Опытные middle-специалисты будут получать в районе 200–300 тысяч, считает эксперт.

Медианная зарплата в IT-отрасли уже сейчас составляет около 250 тысяч рублей. В 2026 году доходы ведущих разработчиков, архитекторов, специалистов по кибербезопасности в крупных компаниях и продуктовых IT-командах будут стабильно превышать 400–600 тысяч рублей. Зарплаты в 200–300 тысяч рублей могут стать стандартом для опытных middle-специалистов, — сказал Порочкин.

По словам эксперта, рост зарплат будет спровоцирован хроническим дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью разработки импортонезависимых решений.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается тенденция к сокращению или невыплате премий сотрудникам из-за замедления экономического роста, увеличения расходов компаний на удержание персонала, включая социальные льготы, и роста зарплат. Как рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, в некоторых организациях работодатели начали выплачивать более высокие зарплаты при одновременном снижении премиальных выплат.

зарплаты
IT-сфера
IT-специалисты
доходы
Наталья Петрова
Н. Петрова
