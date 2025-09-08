Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии

В России наблюдается тенденция к сокращению или невыплате премий сотрудникам из-за замедления экономического роста, увеличения расходов компаний на удержание персонала, включая социальные льготы, и роста зарплат, заявила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В некоторых организациях работодатели начали выплачивать более высокие зарплаты при одновременном снижении премиальных выплат, передает «Газета.Ru».

Иванова-Швец отметила высокий рост затрат российских компаний на персонал, включая социальные гарантии и привилегии, для удержания сотрудников в условиях дефицита кадров. Эксперт подчеркнула, что на российском рынке труда переменная часть зарплаты часто равна или превышает базовую. В текущих условиях уменьшение переменной части и увеличение базовой может быть выгодно для работников, так как базовая часть выплачивается независимо от успехов компании.

Иванова-Швец также рассказала, что в условиях экономической стагнации тенденция к пересмотру системы премирования сохранится. Однако для работников это не обязательно приведет к ухудшению условий. Перераспределение доходов в пользу фиксированной части зарплаты обеспечивает большую стабильность заработка, заключила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной премии для сотрудников, работающих на одном месте более пяти лет. Согласно инициативе, работодатели должны будут выплачивать таким сотрудникам премию в размере среднего месячного заработка.