Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:44

Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии

Иванова-Швец: некоторые компании сокращают премии в обмен на повышение зарплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России наблюдается тенденция к сокращению или невыплате премий сотрудникам из-за замедления экономического роста, увеличения расходов компаний на удержание персонала, включая социальные льготы, и роста зарплат, заявила кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В некоторых организациях работодатели начали выплачивать более высокие зарплаты при одновременном снижении премиальных выплат, передает «Газета.Ru».

Иванова-Швец отметила высокий рост затрат российских компаний на персонал, включая социальные гарантии и привилегии, для удержания сотрудников в условиях дефицита кадров. Эксперт подчеркнула, что на российском рынке труда переменная часть зарплаты часто равна или превышает базовую. В текущих условиях уменьшение переменной части и увеличение базовой может быть выгодно для работников, так как базовая часть выплачивается независимо от успехов компании.

Иванова-Швец также рассказала, что в условиях экономической стагнации тенденция к пересмотру системы премирования сохранится. Однако для работников это не обязательно приведет к ухудшению условий. Перераспределение доходов в пользу фиксированной части зарплаты обеспечивает большую стабильность заработка, заключила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной премии для сотрудников, работающих на одном месте более пяти лет. Согласно инициативе, работодатели должны будут выплачивать таким сотрудникам премию в размере среднего месячного заработка.

Россия
премии
выплаты
эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.