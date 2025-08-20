В России могут ввести премии работникам за верность компании В Думу внесли законопроект о премии для лояльных сотрудников в размере оклада

Группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее председателем Сергеем Мироновым и первым замруководителя фракции Дмитрием Гусевым внесла в ГД законопроект об обязательной премии в размере оклада для сотрудников, которые работают на одном месте более пяти лет. Текст инициативы доступен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается обязать работодателей предоставлять премии лицам, отработавшим в компании пять и более лет, в размере среднего месячного заработка, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Действующим законом работодателю дано право поощрять сотрудников. Законопроектом предлагается обязать организации выплачивать премию работникам со стажем более пяти лет на одном месте. Изменения предлагают внести в Трудовой кодекс России.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что работодателей в России начнут штрафовать за неправомерное лишение сотрудников премии. Новые нормы вступят в силу 1 сентября этого года. Член Общественной палаты отметил, что в случае нарушений должностных лиц будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, а юридических лиц — до 50 тысяч рублей.