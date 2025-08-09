Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 15:12

Работодателей в России будут наказывать за незаконное лишение премий

Работодателей с 1 сентября будут штрафовать за незаконное лишение премии

Работодателей в России начнут штрафовать за неправомерное лишение сотрудников премии, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров. Новые нормы вступят в силу 1 сентября этого года.

Если <…> работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности, — сказал Машаров.

Член Общественной палаты отметил, что в случае нарушений должностных лиц будут штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, а юридических лиц — до 50 тысяч рублей. Он добавил, что работники, которых незаконно лишили премии, могут пожать жалобу.

Ранее HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что вакансию от порядочного работодателя можно вычислить по отсутствию расплывчатых формулировок. По ее словам, в объявлении должны быть четко обозначены требования к сотруднику и предлагаемые ему условия труда.

Она также призвала обращать внимание на наименование компании, описание функционала и условия работы. По словам Великой, на собеседовании следует задать все вопросы, которые возникли при ознакомлении с вакансией.

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
