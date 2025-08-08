Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии

Вакансию от порядочного работодателя можно вычислить по отсутствию расплывчатых формулировок, заявила NEWS.ru HR-эксперт, действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, в объявлении должны быть четко обозначены требования к сотруднику и предлагаемые ему условия труда.

Хороший порядочный работодатель всегда четко обозначит обязанности. Он не дает пространные формулировки, а конкретизирует, что требуется от человека. И конечно, хороший работодатель всегда указывает условия, которые он предлагает, потому что человек приходит на работу не под девизом «хочу работать», а за теми благами, которые получает. Он продает свое время за деньги, условия труда и хороший соцпакет, — сказала Великая.

Она призвала обращать внимание на наименование компании, описание функционала и условия работы. По словам Великой, на собеседовании следует задать все вопросы, которые возникли при ознакомлении с вакансией. HR-эксперт объяснила, что это позволит не только прояснить ситуацию, но и больше узнать о самом начальнике.

Хороший работодатель, сфокусированный действительно на поиске персонала и подборе сотрудников, четко и конкретно, легко и просто ответит на все вопросы. Если же работодатель начинает темнить, уходить в сторону, уклоняться и давать какие-то пространные выражения, то есть «лить воду», но не говорить конкретно и четко, от такого работодателя нужно уходить, — добавила Великая.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что онлайн-трудоустройство может быть сопряжено с рисками, особенно при найме на руководящие должности или работу с офисным или гибридным форматом. По ее словам, личная встреча с работодателем имеет важное значение в некоторых случаях.