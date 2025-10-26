Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 14:37

В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина

Цивилев допустил возобновление экспорта бензина из РФ после накопления запасов

Сергей Цивилев Сергей Цивилев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Минэнерго РФ не исключает возобновление экспорта бензина из России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение будет приниматься после того, как в стране будут накоплены запасы топлива.

Решение о запрете или разрешении экспорта будет приниматься по ситуации, на основе актуальных данных о динамике запасов, — сказал Цивилев.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России обнулили пошлины на ввоз бензина и дизельного топлива. Он уточнил, что у страны есть возможность импортировать бензин и дизельное топливо, а также нефтепродукты, однако большинство инфраструктуры заточено на экспорт.

До этого Новак рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Он добавил, что для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке был введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

Россия
Минэнерго
Сергей Цивилев
бензин
экспорт
