В Минэнерго ответили, возобновит ли Россия экспорт бензина

Минэнерго РФ не исключает возобновление экспорта бензина из России, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение будет приниматься после того, как в стране будут накоплены запасы топлива.
Решение о запрете или разрешении экспорта будет приниматься по ситуации, на основе актуальных данных о динамике запасов, — сказал Цивилев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России обнулили пошлины на ввоз бензина и дизельного топлива. Он уточнил, что у страны есть возможность импортировать бензин и дизельное топливо, а также нефтепродукты, однако большинство инфраструктуры заточено на экспорт.
До этого Новак рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. Он добавил, что для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке был введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.