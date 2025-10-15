Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля

В России обнулили пошлины на ввоз бензина и дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что у страны есть возможность импортировать нефтепродукты, однако большинство инфраструктуры заточено на экспорт, передает РИА Новости.

Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, — отметил Новак.

Ранее вице-премьер рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По его словам, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

До этого власти Крыма договорились с операторами АЗС о заморозке цен на топливо сроком на месяц. Также на полуострове начинают действовать ограничения на объем продажи топлива в одни руки.