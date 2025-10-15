Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:41

Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России обнулили пошлины на ввоз бензина и дизельного топлива, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он уточнил, что у страны есть возможность импортировать нефтепродукты, однако большинство инфраструктуры заточено на экспорт, передает РИА Новости.

Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты, но при этом мы понимаем, что у нас инфраструктура в основном вся подготовлена на экспорт, — отметил Новак.

Ранее вице-премьер рассказал, что ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен. По его словам, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для нефтепроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

До этого власти Крыма договорились с операторами АЗС о заморозке цен на топливо сроком на месяц. Также на полуострове начинают действовать ограничения на объем продажи топлива в одни руки.

Александр Новак
пошлины
импорт
топливо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
«Огневая мощь»: в Пентагоне заявили об усилении военного потенциала Украины
В России подскочили цены на китайские машины
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.