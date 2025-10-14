В Госдуме предложили продавать «красивые» номера для авто на аукционах

В России предложили официально продавать и покупать госномера для автомобилей на аукционах. Соответствующее предложение выдвинула глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, чье письмо в кабмин оказалось в распоряжении NEWS.ru. Парламентарий направила такое обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Важно возобновить работу по созданию и внедрению нормативной модели, предусматривающей возможность официальной реализации государственных регистрационных номеров с индивидуально значимыми сочетаниями через прозрачные и доступные аукционные механизмы, — подчеркнула депутат.

Лантратова предложила направлять вырученные средства в помощь семьям участников СВО, погибших военнослужащих, а также многодетным семьям. Такую инициативу парламентарий выдвинула на фоне прошлогоднего запроса в МВД. Тогда министерство ответило, что рассмотрение соответствующей инициативы преждевременно. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал возможность реализации госномеров за плату.

