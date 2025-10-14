Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:32

В Госдуме предложили продавать «красивые» номера для авто на аукционах

Депутат Лантратова предложила продажу красивых госномеров для авто на аукционах

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В России предложили официально продавать и покупать госномера для автомобилей на аукционах. Соответствующее предложение выдвинула глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, чье письмо в кабмин оказалось в распоряжении NEWS.ru. Парламентарий направила такое обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Важно возобновить работу по созданию и внедрению нормативной модели, предусматривающей возможность официальной реализации государственных регистрационных номеров с индивидуально значимыми сочетаниями через прозрачные и доступные аукционные механизмы, — подчеркнула депутат.

Лантратова предложила направлять вырученные средства в помощь семьям участников СВО, погибших военнослужащих, а также многодетным семьям. Такую инициативу парламентарий выдвинула на фоне прошлогоднего запроса в МВД. Тогда министерство ответило, что рассмотрение соответствующей инициативы преждевременно. В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин поддержал возможность реализации госномеров за плату.

Ранее Лантратова заявила, что западные компании намеренно продвигают деструктивные ценности через игрушки. Парламентарий убеждена, что так разрушается психика российских детей.

