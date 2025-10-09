В Госдуме объяснили, кто подсадил российских детей на игрушки «в гробиках» Депутат Лантратова заявила о целенаправленной демонизации игрушек Западом

Западные компании, в частности американская корпорация Mattel, намеренно продвигают деструктивные ценности через игрушки, заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, эти ценности разрушают психику российских детей, а вырученные за игрушки средства используются для поддержки Украины.

Парламентарий отметила, что в 90-е годы, несмотря на наличие добрых и злых персонажей, добро всегда побеждало зло. Однако со временем классический образ позитивного героя стал меркнуть, уступая место персонажам с внутренними и внешними изъянами, таким как Шрек или Гринч, считает депутат.

Пошла демонизация игрушек. Появились мягкие игрушки с клыками, рогами, появились целые куклы-монстры, куклы в гробах. То есть смерть, агрессия, кровь и негатив стали как будто бы нормой, — подчеркнула Лантратова.

Она указала, что Mattel выпустила первую в мире трансгендерную куклу Барби (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а также переводила миллионы долларов на поддержку ВСУ. По данным парламентария, в 2023 году 100% от продаж новой линейки игрушек были направлены на помощь Украине.

Они продают чуждые нам ценности, которые разрушают психику наших детей, и на эти деньги воюют против нас. Эта компания ушла из РФ, но ее продукция все равно попадает на российские полки через параллельный импорт Это абсолютно неправильно, — заключила Лантратова.

Ранее сообщалось, что продажи некогда популярных игрушек лабубу на маркетплейсе Wildberries в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом в натуральном выражении. Вместе с этим средний чек снизился на 18%. Как отметили аналитики, ажиотаж вокруг лабубу носил кратковременный характер.