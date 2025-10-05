Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 07:08

На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу

Продажи лабубу на Wildberries за месяц снизились почти на 40%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продажи некогда популярных игрушек лабубу на маркетплейсе Wildberries в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом в натуральном выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Вместе с этим средний чек снизился на 18%. Как отметили аналитики, ажиотаж вокруг лабубу носил кратковременный характер.

В сентябре по сравнению с августом падение продаж продолжилось. По обороту на 52%, в натуральном выражении на 38%, — говорится в заявлении.

Аналитики добавили, что лабубу уже пытаются заменить куклами фаглерами или вакуку, однако пока безуспешно. При этом сложно предугадать, какой тренд станет популярным следующим.

Одно можно сказать наверняка — новые тренды будут также скоротечны, как и лабубу с «брейнротами», — добавили эксперты.

В конце сентября появилась информация, что игрушки лабубу окончательно вышли из моды. Если раньше покупатели скупали их сразу по несколько штук или вовсе целыми партиями, то теперь в чеках можно заметить не больше одной.

тренды
мода
игрушки
продажи
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кого мы обманываем?»: в США высказались о возможном конфликте с Россией
Дроны ВСУ теперь будут выслеживать «ночные охотники»
В Совфеде назвали оклад, который должен быть минимумом для учителей
«Они предвзяты»: Аргентину обвинили в нежелании говорить правду о Донбассе
Матвиенко назвала главную задачу учителей в эпоху цифровых технологий
Во Львове прекратилось движение общественного транспорта после взрывов
«К человеку пришли»: на Украине начали похищать недовольных Зеленским людей
Аргентинский журналист назвал действия Киева в ДНР терроризмом
Так готовят шведы: интересный рецепт рагу с мясом и картошкой
После гибели двух альпинистов на Камчатке возбуждено уголовное дело
В ГД уличили шоу «Маменькин сынок» в подрыве института семьи
Стало известно, когда в России повысят пенсионный коэффициент
«Болезненный процесс»: политолог рассказал о будущем Евросоюза
Как обеспечить осеннюю защиту сада от болезней и вредителей: проверенные методы
«Злейший враг» ВСУ и бегство командиров: новости СВО к утру 5 октября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 октября: инфографика
Врачи раскрыли состояние эвакуированной с Вилючинского вулкана альпинистки
Украинцев стали принудительно сгонять на похороны военных ВСУ
Названы случаи, когда работодатель не может лишить сотрудника премии
«Вносите большой вклад»: Путин поздравил с днем рождения главу Таджикистана
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями
Общество

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.