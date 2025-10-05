На маркетплейсах наблюдается резкое сокращение продаж лабубу Продажи лабубу на Wildberries за месяц снизились почти на 40%

Продажи некогда популярных игрушек лабубу на маркетплейсе Wildberries в сентябре упали почти на 40% по сравнению с августом в натуральном выражении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Вместе с этим средний чек снизился на 18%. Как отметили аналитики, ажиотаж вокруг лабубу носил кратковременный характер.

В сентябре по сравнению с августом падение продаж продолжилось. По обороту на 52%, в натуральном выражении на 38%, — говорится в заявлении.

Аналитики добавили, что лабубу уже пытаются заменить куклами фаглерами или вакуку, однако пока безуспешно. При этом сложно предугадать, какой тренд станет популярным следующим.

Одно можно сказать наверняка — новые тренды будут также скоротечны, как и лабубу с «брейнротами», — добавили эксперты.

В конце сентября появилась информация, что игрушки лабубу окончательно вышли из моды. Если раньше покупатели скупали их сразу по несколько штук или вовсе целыми партиями, то теперь в чеках можно заметить не больше одной.