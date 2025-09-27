Игрушки лабубу окончательно вышли из моды Продажи лабубу в сентябре упали на 67% по сравнению с июнем

Некогда популярные игрушки лабубу вышли из моды, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, в сентябре их продажи сократились на 67% по сравнению с июньскими показателями. При этом в основном речь идет о поддельных игрушках.

Как уточнил канал, если раньше покупатели скупали лабубу по несколько штук или сразу целыми партиями, то сегодня в чеках можно заметить не больше одной. Как отметили аналитики компании «Платформа ОФД», спад популярности игрушек был ожидаемым.

Ранее появилась информация, что жители России потеряли интерес к лабубу. Так, в августе продажи игрушек в стране упали на 52%.

Несмотря на то что первые упоминания о лабубу появились на маркетплейсе Wildberries летом 2024 года, резкий скачок их популярности пришелся на май. Тогда спрос на игрушки вырос на 4700%.

В середине сентября 26-летняя жительница Москвы официально продала душу в обмен на коллекцию игрушек лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой. Девушка по имени Карина согласилась на сделку, подписала документ и скрепила его кровью.