Медведев объяснил, почему бойцы СВО могут работать в органах госвласти Медведев: участники СВО должны работать на всех уровнях госвласти

Участники СВО должны работать на всех уровнях государственной власти, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме «Женского движения „Единой России“». По его словам, которые приводит ТАСС, может, это и звучит пафосно, но именно им можно доверить заботу о Родине.

Никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова цена каждого шага, каждой пяди нашей земли. Никто лучше не чувствует, кроме участника специальной военной операции. Или тех, кто находится рядом с ним, членов его семьи, — отметил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал повысить страховую защиту банковских вкладов участников СВО. В частности, парламентарий предлагает увеличить предельный размер возмещения с действующих 1,4 млн до 10 млн рублей.

Также глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни. Цивилев напомнил, что в 2022 году страну покинули многие IT-специалисты. Однако еще «остались лучшие кадры».