14 октября 2025 в 14:33

Медведев объяснил, почему бойцы СВО могут работать в органах госвласти

Медведев: участники СВО должны работать на всех уровнях госвласти

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники СВО должны работать на всех уровнях государственной власти, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на форуме «Женского движения „Единой России“». По его словам, которые приводит ТАСС, может, это и звучит пафосно, но именно им можно доверить заботу о Родине.

Никто лучше не чувствует, что такое Родина, какова цена каждого шага, каждой пяди нашей земли. Никто лучше не чувствует, кроме участника специальной военной операции. Или тех, кто находится рядом с ним, членов его семьи, — отметил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал повысить страховую защиту банковских вкладов участников СВО. В частности, парламентарий предлагает увеличить предельный размер возмещения с действующих 1,4 млн до 10 млн рублей.

Также глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал устраивать вернувшихся из зоны боевых действий на Украине россиян на работу в сферу IT. По его словам, военный опыт имеет прямую связь с IT-технологиями и отрасль должна помочь бойцам вернуться к мирной жизни. Цивилев напомнил, что в 2022 году страну покинули многие IT-специалисты. Однако еще «остались лучшие кадры».

