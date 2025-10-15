Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 13:22

«Примет решение»: в Кремле раскрыли планы Путина на встречу с бойцами СВО

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с военнослужащими, которые передали ему иконы со следами от пуль, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча произойдет после согласования рабочего графика российского лидера, передает ТАСС.

Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю, — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин сообщил на брифинге после визита в Таджикистан о получении особо ценных подарков от военнослужащих в свой день рождения. Среди врученных ему презентов глава государства выделил уникальные иконы, ранее находившиеся у участников специальной военной операции.

Кроме того, президент России заявил, что руководящие должности в государстве должны занимать бесстрашные граждане, беззаветно преданные служению Отечеству. Такое мнение глава государства высказал на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя участие ветеранов специальной военной операции в избирательном процессе.

Также Песков заявил, что специальная военная операция на Украине проводится ради безопасности и будущего граждан России. Он подчеркнул, что данные действия также направлены на защиту государственных интересов страны.

