18 сентября 2025 в 16:07

Путин назвал участников СВО «нашей сменой»

Руководящие посты в стране должны занимать люди, которые ничего не боятся в служении Родине, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя участие ветеранов спецоперации в выборах, на встрече с лидерами парламентских фракций. По его словам, именно такие граждане станут «нашей сменой», передает пресс-служба Кремля.

Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. Таких людей нужно выдвигать на руководящие посты, — сказал Путин.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на выборы разных уровней в 2025 году было выдвинуто 1616 участников СВО. По ее словам, все кандидаты участвовали на равных условиях. Два ветерана СВО поборолись за кресло губернатора в двух российских регионах. В законодательные органы субъектов выдвигались 189 кандидатов в 11 регионах.

Председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов между тем заявил, что награжденного медалями участника СВО выгнали с избирательного участка в Рязани. По его словам, парадную форму с наградами посчитали агитацией.

