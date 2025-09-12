Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах Памфилова: более 1,6 тысяч участников СВО выдвинуты на выборах разного уровня

На выборы разных уровней в 2025 году выдвинуто 1616 человек, принявших участие в СВО, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге, посвященному старту единого дня голосования. По ее словам, все кандидаты участвуют на равных условиях.

В 2025 году на выборах всех уровней было выдвинуто 1 616 кандидатов — участников специальной военной операции. Это новая плеяда политиков, общественных деятелей, которая, я уверена, будет набирать силу, потому что страна в этом нуждается, — рассказала Памфилова.

Два ветерана СВО поборются за кресло губернаторов в двух российских регионах. В законодательные органы субъектов выдвинуты 189 кандидатов в 11 регионах. Еще 161 военнослужащий участвует в выборах в местные представительные органы в 24 субъектах страны.

Ранее глава ЦИК заявила, что в этом году к выборам допущены 23 политические партии. Она отметила, что среди них нет так называемых партий-однодневок. В единый день избирательные голосования кампании пройдут в 81 регионе страны, где состоится свыше 5 тысяч выборов разного уровня. По итогам голосования предстоит замещение около 47 тысяч мандатов и выборных должностей.