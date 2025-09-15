Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:20

Миронов рассказал о скандале с удалением героя СВО с избирательного участка

Миронов призвал наказать выдворивших героя СВО с избирательного участка в Рязани

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Награжденный медалями участник спецоперации был выгнан с избирательного участка в Рязани, сообщил журналистам председатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, военного выгнали за то, что он пришел в парадной форме с наградами, что на участке посчитали агитацией, передает корреспондент NEWS.ru.

Честно говоря, семь было наших участников, которые участвуют в рамках СВО, ни один не пришел. Ну а нашего Александра Николаевича Ширина с участка 865 вытурили за то, что он пришел в парадной форме с наградами. Было заявлено: «Ты агитируешь! Вон отсюда!» Участнику СВО — он кровь проливает — а его вот так вот выгоняют. Я думаю, что кто это делал, должен понести соответствующее наказание, — сказал Миронов.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил мнение, что выборы в новых российских регионах прошли неплохо. Он отметил высокую явку на голосовании, несмотря на то что многие жители потеряли своих родных и близких.

Единый день голосования прошел в России с 12 по 14 сентября. Выборы принесли победу всем действующим губернаторам и врио глав регионов.

