10 октября 2025 в 16:06

Путин рассказал, что получил на день рождения от военных

Путин рассказал о подаренных военными иконах со следами пуль

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Таджикистан рассказал, что получил от российских военнослужащих в день своего рождения несколько особо ценных подарков. Среди презентов оказались уникальные иконы, которые ранее принадлежали участникам спецоперации, передает пресс-служба Кремля.

Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль. И они мне передали эти иконы в подарок. Я им очень благодарен, — сказал Путин.

Российский лидер пообещал обязательно лично встретиться с бойцами для непосредственной беседы. В заключение Путин передал через журналистов слова поддержки всем участникам СВО.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в социальной сети Х поздравил Путина с 73-летием сообщением на русском языке. Публикацию он сопроводил фотографией российского лидера, держащего на руках маленькую девочку.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел свой день рождения в Санкт-Петербурге, где посетил Петропавловский собор и провел совещание с военным командованием. По его словам, в ходе встречи главе государства доложили об обстановке на фронтах.

